Eigentlich kennen die Fans Maluma (28) als Popstar – doch schon bald feiert der gebürtige Kolumbianer sein Debüt auf der großen Leinwand! Ab dem 10. Februar können die deutschen Fans den "Sobrio"-Interpreten nämlich auch im Kino bestaunen: In der Romantikkomödie "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick" spielt er neben Jennifer Lopez (Kat Valdez) und Owen Wilson (Charlie Gilbert) den Sänger Bastian. Aber wie lief Malumas erstes Mal an einem Filmset eigentlich? Promiflash hat bei dem Musiker nachgefragt...

Im Promiflash-Interview rief sich Maluma die Zeit am "Marry Me"-Set noch einmal in Erinnerung und betonte, dass er von der Arbeit am Set positiv überrascht gewesen sei. "Mit diesen großen Filmstars am Set zu sein, war einfach schön. Sie haben mir sehr geholfen", schwärmte der 28-Jährige und betonte: "Für mich hätte diese erste Erfahrung nicht besser laufen können."

Aber nicht nur Jennifer und Owen bescherten Maluma eine unvergessliche Zeit am Filmset – auch das Projekt an sich und die Menschen hinter der Kamera begeisterten den Musiker. "Die Rolle war fantastisch", brachte der "Hawái"-Sänger seine Freude zum Ausdruck und fügte hinzu: "Die Energie zwischen uns war wunderbar, das ganze Team hat sich so gut verstanden."

Getty Images Maluma und Jennifer Lopez 2019 in New York

Getty Images Sänger Maluma

Kristin Callahan/Everett Collect / Actionpress Owen Wilson und Jennifer Lopez bei den Dreharbeiten zu "Marry Me" in New York, Oktober 2019

