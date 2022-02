Da trauten viele ihren Augen nicht! Evelyn Burdecki (33) war in den vergangenen Wochen in so mancher TV-Show zu sehen: Bei Das große Promibacken flog die Blondine bereits in der ersten Runde raus. Auch bei Denn sie wissen nicht, was passiert reichte es im Finale nicht zum Sieg. Heute Abend verwirrte Evelyn das Publikum – sie war nämlich auf zwei Sendern gleichzeitig zu sehen!

Denn Evelyn führte bei Catch! das polnische Team in die Europameisterschaft und ging gleichzeitig bei "Murmel Mania" ins Rennen. Auf Twitter ließen viele Zuschauer ihrer Verwirrung freien Lauf: "Ist das deutsche Privatfernsehen wirklich so lost, dass Frau Burdecki auf zwei Sendern gleichzeitig zu sehen ist?" Ein anderer User spielte auf das Fangformat an: "Kein Entrinnen vor Frau Burdecki."

Bei "Catch!" brachte Evelyn ihrem Team heute Abend leider kein Glück: Bei der Europameisterschaft im Fangen verpasste das polnische Team den Einzug ins Finale. Am Ende mussten die Athleten um die Blondine Deutschland und Österreich ziehen lassen.

Anzeige

Sat.1 Evelyn Burdecki bei "Das große Promibacken"

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Wincent Weiss, Larissa Marolt, Evelyn Burdecki, Lilly Becker

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de