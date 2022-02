Sie genießt offenbar das Single-Leben! Daniela Büchner (43) hielt ihre Fans in den vergangenen Wochen in Atem: Anfang Dezember verriet sie, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Doch die Liaison mit dem TV-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh hielt nicht lange – Anfang Februar trennte sich der Wahlmallorquiner wieder von ihr. Doch auf der Suche scheint Danni seitdem nicht zu sein: Sie will erst mal keinen neuen Mann.

"Nur weil ich etwas mit einem Herz-Emoji kommentiere, heißt das nicht, dass ich direkt wieder verliebt bin", ließ Danni ihre Follower in ihrer Instagram-Story wissen. Denn ein neuer Partner habe in ihrem Leben zurzeit keinen Platz, machte die 43-Jährige deutlich: "Danni Büchner bleibt jetzt erst mal single – und wisst ihr was: Es macht sehr viel Spaß!"

Denn gerade die erste Zeit einer neuen Liebe macht dem Goodbye Deutschland-Star offenbar überhaupt keine Freude: "Lieber ein glücklicher Single als in einer komischen Kennenlernphase!" Mit einem Handkuss verabschiedete Danni ihre Fans nach diesem deutlichen Statement.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Joelina Karabas im September 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

