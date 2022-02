Alicija-Laureen Köhler zeigt sich jetzt total ehrlich. Die Influencerin nahm 2019 bei Germany's next Topmodel teil und schaffte es sogar bis ins Halbfinale. Aktuell modelt sie noch immer und ist auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Doch jetzt teilte sie dort einen privaten Einblick: In einem emotionalen Video gibt Alicija zu, dass sie in der letzten Zeit ziemlich mit sich selbst zu kämpfen hatte.

Auf Instagram teilte die 21-Jährige einen Zusammenschnitt aus kleinen Clips von sich. Dazu richtete sie ein paar rührende Worte an ihre Community. "Wisst ihr, Selbstliebe ist ein ständig wachsender Prozess und auch ich stehe wieder ganz am Anfang", erklärte sie. Dazu zeigte sie sowohl schöne Momente, wie mit ihrem kleinen Hund, als auch emotionale, die das Model weinend und schluchzend zeigen. "Nicht alles ist so, wie es scheint", stellte sie dazu klar.

Denn vor allem die letzten Monate waren ziemlich schwer für Alicija. "Ich darf wieder lernen, meinen Körper zu lieben, [...] weil ich jetzt nach all dem, was ich seit Mitte 2020 durchmache, weiß, dass er mich nur beschützen möchte, nachdem was ich ihm angetan habe", gab sie zu. Was genau ihr widerfahren ist, wollte sie nicht erklären – doch die Bilder sprachen für sich: Einige zeigten sie sehr dünn und traurig. Am Schluss plädierte Alicija jedoch an ihre Fans: "Liebt euch selbst."

Anzeige

Getty Images Alicija-Laureen Köhler auf einer Fashion Show in Berlin

Anzeige

Instagram / alicijalaureen Alicija-Laureen Köhler, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / alicijalaureen Alicija-Laureen Köhler, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de