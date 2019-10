Ein Pony statt Langhaarmähne? Alicija-Laureen nahm an der diesjährigen 14. Ausführung von Germany's next Topmodel teil und musste leider kurz vor Ende im Halbfinale die Koffer packen. In der Sendung sticht die Beauty vor allem durch ihre lange Haarpracht hervor, auf die viele Mädchen neidisch werden könnten. Doch die gehört wohl seit Kurzem der Vergangenheit an: Alicija hat eine neue Frisur!

Das Model präsentiert erst vor einigen Stunden via Instagram das Ergebnis ihres Friseurbesuchs mit einer Fotostrecke. Auf dem Bild ist zu sehen, dass sich die TV-Schönheit von ihrem üblichen Haarschnitt getrennt hat und die langen Haare einem schulterlangen Bob gewichen sind. Aber nicht nur diese Veränderung fällt an dem ehemaligen Heidi Klum (46)-Talent auf. Alicija ließ sich auch einen Pony schneiden.

Erst im September verkündete Alicija im Netz, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund Finn zusammen ist. Der Influencerin gehe es trotz Trennung zwar sehr gut, aber es scheint so, als wolle sie mit ihrem neuen Look ihren Neuanfang besiegeln. Bei ihren Fans kann sie damit offenbar punkten: "Ich liebe deine neue Frisur" und "Sie steht dir wirklich gut", kommentierten etliche User unter dem Post.

Instagram / alicijalaureen Alicija-Laureen im August 2019

Instagram / alicijalaureen Alicija-Laureen, April 2019

Instagram / alicijalaureen Alicija-Laureen, Ex-GNTM-Kandidatin 2019

