Oh, là, là, ganz schön heiß! Für Alicija-Laureen war im Germany's next Topmodel-Halbfinale Schluss – sie musste die Show als Fünftplatzierte verlassen. Nach ihrem Rauswurf zeigte sich das Nachwuchsmodel "sehr enttäuscht und sehr traurig". Kein Wunder also, dass sie sich nun erst einmal eine Auszeit mit ihren Freundinnen gönnte. Im Urlaub präsentierte sich die Beauty ihren Fans jetzt sexy wie nie.

Via Instagram nahm die 18-Jährige ihre Fans mit in den Mädels-Urlaub und versorgt ihre rund 125.000 Follower bereits seit mehreren Tagen mit heißen Urlaubs-Schnappschüssen. Dabei zeigt die brünette Beauty stolz ihren durchtrainierten Körper und veröffentlicht gleich mehrere Bilder im super-knappen Bikini.

Bei ihren Abonnenten sorgten die hotten Pics im Zweiteiler für regelrechte Begeisterungsstürme. Bei den vier hochgeladenen Bildern klickte Alicijas Community fleißig auf den Like-Button. Einer kommentierte sogar: "Du bist voll hübsch und hättest es voll verdient, ins Finale zu gehen." Teilt ihr die Meinung mit dem User? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / alicija.gntm.2019 Alicija, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

Anzeige

Instagram / alicija.gntm.2019 Alicija, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / alicija.gntm.2019 Alicija-Laureen, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de