Dieser lieb gemeinte Tipp ging wohl nach hinten los: Im Halbfinale von Germany's next Topmodel mussten die verbliebenen fünf Kandidatinnen im Entscheidungswalk noch einmal alles geben. In ziemlich wallenden Kleidern liefen die Girls ein letztes Mal vor Mentorin Heidi Klum (45). Vor dem großen Walk übten die Mädels fleißig im Beisein ihrer Liebsten, die am Tag zuvor zur seelischen Unterstützung angereist waren – doch Alicijas Freund hat es mit seinem Beistand wohl zu gut gemeint: Für einen ziemlich unnötigen Spruch kassierte Finn im Netz einen ordentlichen Shitstorm!

Vor dem alles entscheidenden Lauf übte die 18-Jährige fleißig – ihr Boyfriend gab ihr dabei einen Rat: "Willst du nicht 100 Prozent laufen, 100 Prozent geben?!" Dieser Spruch kam bei den Zuschauern gar nicht gut an. "Wie geil: Die Mädels machen seit Wochen nichts anderes und geben alles. Die Kerle: Sollen wir euch mal eben das Modeln erklären?" oder "'Du musst 100 Prozent geben beim Lauf' ACH WAS?! No Shit, Sherlock", regten sich zwei Twitter-User auf.

Auch Alicija war von diesem Tipp etwas irritiert, ließ sich davon aber nicht weiter beirren. Letztendlich schaffte es die Studentin aber doch nicht ins große Finale. Im ProSieben-Interview offenbarte sie unter Tränen ihr Gefühlschaos nach dem GNTM-Exit: "Das ist natürlich sehr enttäuschend. Ich bin sehr, sehr traurig."

