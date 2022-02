Sind sich Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) schon vor dem Dschungelcamp nähergekommen? In der TV-Show machte sich die Ex on the Beach-Kandidatin Hoffnungen auf eine Zukunft mit dem Bachelorette-Boy. Filip machte aber schnell klar, dass mehr als Freundschaft nicht drin sei. Hatte er der Österreicherin schon vorab falsche Hoffnungen gemacht? Tara behauptet, vor der Show im Hotel mit dem neuen Dschungelkönig geknutscht zu haben. Filip platzte deswegen der Kragen: "Von meiner Seite aus kam nichts als Freundschaft und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man so stur ist, sich ständig einreden zu wollen, dass es doch so war."

