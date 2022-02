Aus dieser Romanze wird wohl nichts werden! Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha (28) sorgten in der gerade abgelaufenen Dschungelcamp-Staffel für jede Menge Frühlingsgefühle: Denn der spätere Showsieger und die ehemalige Ex on the Beach-Beauty schienen sich in der ersten Woche näherzukommen. Immer wieder betonte der Beau, dass für ihn nur Freundschaft drin sei – doch Tara stellte die Geschehnisse heute in einem Statement anders da. Darauf reagierte Filip jetzt mit einer deutlichen Ansage.

Auf Instagram hatte Tara nun nämlich einiges klarzustellen – etwa, dass Filip sie vor dem Einzug ins Camp in ihrem Hotelzimmer besucht habe: "Er hat dann auch viele Annäherungsversuche bei mir gemacht und irgendwann sind wir dann ins andere Zimmer gegangen." Filip selbst reagierte in seiner Story auf Taras Darstellung. Er habe lange geschwiegen, doch nun sei das Maß voll, fügte der 27-Jährige hinzu: "Von meiner Seite aus kam nichts mehr als Freundschaft und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man so stur ist, sich ständig einreden zu wollen, dass es doch so ist." Er wolle von der Österreicherin in Ruhe gelassen werden.

Zum Äußersten sei es im Hotel jedoch nicht gekommen, versicherte Tara: "Mit ihm geschlafen habe ich nicht, das sage ich gleich. Aber wir sind uns halt noch nähergekommen." Dass es zu dem Vorab-Treffen kam, stritt Filip zwar nicht ab, nur habe das nichts zu bedeuten gehabt: "Den Peter (66) habe ich genauso getroffen, ich weiß nicht, warum man sogar daraus ein Thema macht."

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic auf einer Pritsche

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

