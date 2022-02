Anna Wilken (25) erinnert sich an ihre Ausschabung. Anfang November des vergangenen Jahres gab die Influencerin bekannt, dass sie schwanger ist. Doch nur ein paar Wochen später meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie hat ihr Baby verloren. Wenige Tage darauf unterzog sie sich dann der Ausschabung. Zwei Monate später erinnerte sich Anna an den Tag und wurde sentimental.

"Ich muss sagen, dass ich hier an der Küste ein bisschen sentimental werde", erzählte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Zudem sei sie auch ein wenig aufgewühlt. Der Grund dafür sei die Erinnerung an ihre Ausschabung, die nun schon zwei Monate her sei. "Man stellt sich ja dann noch mal alles vor. Man weiß, wann der Wochenwechsel gewesen wäre...", erklärte die TV-Bekanntheit.

Um den Verlust ihres Babys zu verarbeiten, beschloss Anna vor wenigen Wochen, eine äußerliche Veränderung vorzunehmen. Die Influencerin färbte ihre Haare dunkelbraun. "Seit der Fehlgeburt hatte ich den Drang nach einer Veränderung", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit.

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, November 2019

Instagram / anna.wilken Anna Wilken in Hamburg

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

