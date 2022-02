Andrej Mangold (35) ergreift Partei für Christina Rusch (23)! Die Bachelor-Kandidatin, die lieber Shakira genannt werden möchte, sorgt in dem Dating-Format für viele Diskussionen. Einige ihrer Mitstreiterinnen kommen offenbar nicht mit ihrer lockeren Art klar – und lästerten in der dritten Folge heftig über die Fitnesskauffrau. Der ehemalige Rosenverteiler Andrej verfolgt natürlich auch die neue Staffel der beliebten Kuppelshow. Gegenüber Promiflash stellte er jetzt klar: Er kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Single-Ladys andauernd gegen Christina wettern!

"Also man sieht schon, dass Christina Shakira den anderen Mädels ein Dorn im Auge ist", erklärte der 35-Jährige seine Haltung im Promiflash-Interview. An eine Szene erinnert sich Andrej noch genau: Als die Beauty aus Kaiserslautern beim Gruppendate auf dem Boot anfing zu twerken, habe man ihm zufolge gemerkt, dass ihre Mitkandidatinnen nicht viel davon halten: "Dann wurde darüber gelästert, finde ich persönlich nicht gut."

Trotzdem glaubt der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat nicht, dass die Lästereien den diesjährigen Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) beeinflussen. "Weil er diese Bilder gar nicht sieht und weil er auch gar nicht weiß, was in der Frauenvilla abgeht", meinte er und fügte hinzu: "Von daher glaube ich nicht, dass es irgendwas an der Situation zwischen Christina Shakira und Dominik verändert."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Rusch, Bachelor-Girl

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit fünf Bachelor-Girls bei einem Gruppendate

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de