Vergnügen sich David Taylor (27) und Adina Selin auch mit anderen? Vor wenigen Tagen gab der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat bekannt, dass er seit Neujahr mit der Influencerin zusammen ist. Regelmäßig versorgen die Turteltauben ihre Fangemeinde seitdem mit ziemlich heißem Pärchen-Content. Doch nun deuteten die beiden im Netz an, dass sie sich hin und wieder auch mit anderen treffen. Führen David und Adina etwa eine offene Beziehung?

In ihrer Instagram-Story gab die Berlinerin im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie früher oft etwas mit Frauen am Laufen hatte. Auch jetzt scheint sie hin und wieder noch mit anderen Mädels Spaß zu haben. Eine offene Beziehung würde Adina ihr Liebesglück mit David aber nicht nennen. "Wir setzen auf bedürfnisorientiertes Ausleben, offene Kommunikation und Teamwork", meinte die Beauty. Das Paar wolle einfach "neue sexuelle Dinge für sich entdecken".

Tatsächlich habe sich die 24-Jährige bei ihren Ex-Partnern deshalb auch nie so wohlgefühlt wie mit David. "In meiner jetzigen Beziehung habe ich das Gefühl, mit jedem Schritt, den ich auf meinen Partner zugehe, mir selbst näherzukommen", schwärmte die Netz-Bekanntheit in ihrem Q&A und fügte hinzu: "Es gibt kein Ego mehr, das gestillt werden muss, um mir selbst etwas zu beweisen."

Instagram / adinaselin Adina Selin, Influencerin

privat Bachelorette-Star David Taylor mit seiner Freundin Adina

Instagram / davidataylor24 David Taylor, "Bachelor in Paradise"-Star

