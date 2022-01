Es scheint ernst zu werden zwischen den beiden! David Taylor (27) ist anscheinend wieder in festen Händen. Im Finale von Bachelor in Paradise hatte sich der Hottie noch für das Geld und gegen Judith Diaz Caballero entschieden. Auch später haben sich die beiden nicht mehr getroffen. Doch nun hat David anscheinend sein Glück gefunden – und zeigt sich mit seiner neuen Freundin Adina!

Es wurde in letzter Zeit immer wieder gemunkelt, dass der 26-Jährige und Adina Celin ein Paar sind. Die Brünette und der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer teilten in der Vergangenheit immer wieder gemeinsame Aufnahmen in den sozialen Medien. Doch offiziell geäußert haben sich die Turteltauben zu ihrem Beziehungsstatus bisher nicht – bis jetzt! Nun teilte die Beauty in ihrer Instagram-Story ein zuckersüßes Video von sich und David. Dabei sieht sich das Paar verliebt in die Augen und küsst sich innig. Dazu schreibt Adina: "I love you" und verlinkt das Profil von ihrem David. Eindeutiger geht es kaum!

Wie lang David und die aus Berlin stammende Adina schon zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Auch der 26-Jährige hat sich dazu noch nicht in den sozialen Medien geäußert. Vielleicht sieht man das Pärchen nun öfter zusammen in der Öffentlichkeit.

Instagram / davidataylor24 David Taylor, TV-Star

Instagram / davidataylor24 David Taylor, 2020 in Berlin

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer David Taylor

