David Taylor (26) erklärt seine Entscheidung für das Geld und gegen Judith Diaz Caballero. Nach einem kurzen Flirt mit Romina Beck war für den Bachelorette-Boy in der RTL-Reste-Kuppelsendung Bachelor in Paradise klar, dass er sich nur mit Judith mehr vorstellen kann. Die Spanierin stellte dem Hobbypianisten sogar ihre Mutter vor und zog mit ihm in die Dreamdates und ins Finale ein. Während die Brünette David dort symbolisch einen Ring überreichte, entschied der sich für die 10.000 Euro. Gegenüber Promiflash rechtfertige der Berliner die Wahl, die bei den Fans auf Unmut gestoßen war.

Auch wenn er mit der Wahlkölnerin eine wunderschöne Zeit verbracht und sich die Entscheidung alles andere als leicht gemacht habe, sei es David einfach nicht möglich gewesen, ihr das bedeutungsvolle Schmuckstück zu überreichen. "Mir ging es darum, dass der Ring eine Bedeutung hat. Er steht für eine Konsolidierung einer Beziehung und Liebe. Ich war leider emotional noch nicht so weit", schilderte der angehende Arzt im Gespräch mit Promiflash. Seine Gefühle seien einfach nicht stark genug gewesen. "Das Geld hatte keinen Einfluss auf meine Entscheidung und war lediglich eine Konsequenz. Ehrlich gesagt, war ich etwas überrascht über Judiths Entscheidung", stellte er klar.

Im Finale hatte das Malemodel betont, dass er Judith zurück in Deutschland trotzdem gerne noch einmal treffen würde. Hatte er tatsächlich geglaubt, dass die Beauty sich darauf einlassen würde? "Ich hatte die Intension Judith in ihrem vertrauten Umkreis kennenzulernen, genauso wie sie meinen kennenlernen sollte. Leider hat mir der Alltag einen Strich durch die Rechnung gemacht", äußerte David. Das habe ihm aber auch gezeigt, dass die Anziehung zwischen den beiden wohl einfach nicht groß genug gewesen ist.

Judith Diaz Caballero, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

David Taylor, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2021

David Taylor, ehemaliger Bachelorette-Kandidat

