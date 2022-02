Zwischen den beiden wird es ernst! David Taylor (27) ist total verliebt in seine neue Freundin Adina Selin. Während er bei Bachelor in Paradise nicht das große Glück finden konnte, funkte es dafür aber im echten Leben mit der Influencerin. Seitdem zeigt sich das Pärchen im Netz sehr intim – auch komplett nackt hat Adina schon mit ihrem Freund posiert. David verriet Promiflash, ob die beiden auch eine gemeinsame Zukunft planen.

"Wir überlegen tatsächlich, ob es schon Sinn macht, zusammenzuziehen", berichtete er im Promiflash-Interview. Er verbringe aktuell ja sowieso schon viel Zeit in ihrer Wohnung, da biete sich ein gemeinsames Zuhause an. Sicher scheint sich der Medizinstudent mit seiner Adina auf jeden Fall zu sein. "Sie ist für mich die schönste und intelligenteste Frau", erklärte er. Zudem würde das Paar sehr viele Gemeinsamkeiten teilen, da beide studieren würden und auf Instagram aktiv seien. Und noch etwas haut das Male-Model an seiner Liebsten um: "Sie kann sogar lustig sein!"

Die zwei Turteltauben sind seit Neujahr offiziell zusammen. "Bei mir hat es tatsächlich kurz nach Weihnachten so richtig gefunkt", hatte David gegenüber Promiflash berichtet. Die beiden hatten sich bei einem gemeinsamen Shooting kennengelernt – kein Wunder also, dass sie vor der Kamera so gut harmonieren.

privat Adina Selin und David Taylor

Instagram / davidataylor24 David Taylor, TV-Star

privat "Bachelor in Paradise"-Star David Taylor und seine Freundin Adina

