Sie hat ihrer Mutter einiges zu verdanken! Nicht nur privat läuft bei Jennifer Lopez (52) alles rund, auch beruflich ist sie auf der Überholspur. Egal ob als Tänzerin, Musikerin oder Schauspielerin: J. Lo kann alles. Seit vielen Jahren ist die Latina bereits fester Bestandteil des internationalen Musikbusiness und ebenso erfolgreich auch auf der Kinoleinwand vertreten. In einem Interview erzählte Jennifer nun, dass sie sich in der Unterhaltungsbranche nur durchkämpfen konnte, weil ihre Mutter sie abgehärtet habe!

Im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone offenbarte die zweifache Mutter, wie sehr ihr ihre eigene Erziehung in dieser brutal konkurrenzorientierten Branche geholfen hat: "Ich bin in der Lage, die Dinge zu überleben, die ich in diesem Geschäft überlebt habe, weil meine Mutter hart war. Ich glaube nicht, dass ihr klar war, worauf sie mich vorbereitet hat, aber sie hat es getan." Ihr Mutter konnte zwar auch lustig sein, aber meistens war Guadalupe Rodríguez streng mit ihrer Tochter. Trotzdem hat sie dafür gesorgt, dass die heute 52-Jährige Musik macht: "Meine Mutter war auch diejenige, die mich für Musicals begeistert und mir alle Arten von Musik näher gebracht hat." Diese Art der Erziehung scheint sich für Jennifer also ausgezahlt zu haben.

Lange Zeit aber fühlte sich Jennifer in der Branche trotz ihres Erfolges wie eine Außenseiterin. Das Multitalent hatte nämlich zu Beginn seiner Karriere keinerlei Vorkenntnisse in diesem Bereich: "Ich hatte immer das Gefühl, von ganz unten zu kommen. Immer. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht diejenige war, die im Raum hätte sein sollen."

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Jennifer Lopez in "Marry Me"

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

