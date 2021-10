Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) überwinden füreinander auch die weiteste Distanz! Nach anfänglichen Gerüchten über ein Liebes-Comeback machte die Sängerin ihre Beziehung zu Ben an ihrem 52. Geburtstag offiziell. Seither zeigt sich das Paar gerne gemeinsam auf dem roten Teppich. Auch privat verbringen die Turteltauben so viel Zeit miteinander, wie nur möglich. Nun verriet ein Insider, wie J.Lo und Ben ihre Liebe trotz jobbedingter Fernbeziehung aufrecht erhalten.

"Unter der Woche drehen sie beide vor Ort, aber sie treffen sich, wann immer sie können", berichtete eine Quelle gegenüber E! News. "Sie gleichen ihre Kalender miteinander ab, um sichergehen zu können, dass sie sich alle paar Tage sehen", erzählte der Insider weiter. Jennifer und Ben seien sehr mit ihren Projekten beschäftigt, würden sich aber dennoch Zeit füreinander nehmen und in Verbindung bleiben.

Derzeit dreht Jennifer einen Film in Vancouver, während Ben an einem Projekt in Los Angeles beteiligt ist. Regelmäßig sollen die beiden laut dem Insider zum Drehort des jeweils anderen fliegen, um sich weiterhin zu sehen. Bereits im August zeigte das Paar, wie sie durch gegenseitige Besuche am Arbeitsplatz ihre Liebe trotz der Entfernung frisch halten.

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Schauspieler

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

