Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) zeigen mal wieder, wie glücklich sie miteinander sind! Die Germany's next Topmodel-Jurorin und ihr Mann machen in der Öffentlichkeit kein Geheimnis aus ihrer Liebe – im Gegenteil: Das Paar gibt im Netz manchmal sogar ziemlich intime Einblicke in seine Beziehung und teilt ab und zu Schnappschüsse aus dem Bett oder der Dusche. Jetzt ließen sich Heidi und Tom mal wieder total verliebt außerhalb ihrer eigenen vier Wände blicken.

Am Freitag waren das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist bei einem Dinner im Rahmen des am Wochenende in Los Angeles stattfindenden Super Bowls zu Gast. Während Tom ganz schlicht und komplett in Schwarz erschien, hat sich Heidi in ein kurzes Glitzerkleid mit Zebramuster geworfen. Auf fast allen Aufnahmen schauen die beiden mit einem breiten Lächeln in die Kamera – auf einer lachen sie sogar ziemlich ausgelassen. Beim Verlassen des Events hielten sie zudem Händchen.

Vor wenigen Wochen verriet Heidi jedoch, dass es das gemeinsame Leben für ihren Ehemann am Anfang recht schwer war – immerhin hat sie vier Kinder mit in die Beziehung gebracht. "Ich bin mir sicher, dass es nicht leicht für ihn war, in eine Familie zu kommen und auf einmal vier Kinder und Teenager zu haben", erklärte die 48-Jährige gegenüber US Weekly.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Februar 2022 in West Hollywood

Anzeige

ActionPress TV-Star Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2022 in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de