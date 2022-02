Bei Janni Kusmagk (31) und ihrer Familie kehrt einfach keine Ruhe ein. Die ehemalige Profisurferin wohnt mit ihrem Mann Peer (46) und ihren drei Kindern Emil-Ocean (4), Yoko (2) und Merlin inzwischen auf Mallorca. Davor tingelte die abenteuerlustige Familie durch die Weltgeschichte und erlebte allerlei Schönes, aber auch Nervenaufreibendes. Jetzt war Janni wieder mit den Nerven am Ende. Der Grund: Eichen-Prozessionsspinner befielen das Grundstück der Familie!

Eichen-Prozessionsspinner – das sind Nachtfalter, die vor allem als Raupen für den Menschen gefährlich sein können. Ihre Brennhaare können entzündliche Reaktionen, Atemnot und sogar einen allergischen Schock auslösen. Diese Tierchen bevölkerten jetzt Jannis Pinien auf ihrem Grundstück – und zwar zuhauf, erzählte sie auf Instagram. Hunderte von Nestern entdeckte der Vermieter. "Er meinte, so was hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen", erzählte Janni, die daraufhin mit einem Gärtner einen Termin vereinbarte, um die Raupen entfernen zu lassen.

Doch bis der Gärtner kam, krabbelten die Raupen von den Bäumen ins Haus der Kusmagks. "Ich bin fast durchgedreht, ich dachte, warum haben wir das verdient? Man hat das Gefühl, man ist nirgendwo in Sicherheit", zeigte sich die 31-Jährige fix und fertig. Doch dann half der Vermieter der Familie dabei, jemanden zur sofortigen Beseitigung der Plage zu beauftragen. "Ich hatte so ein Hochgefühl, weil uns jetzt Menschen helfen", sagte Janni erleichtert. Inzwischen haben sie den Kampf gegen die Raupen aufgenommen.

Instagram / thehappytribe Eichen-Prozessionsspinner bei den Kusmagks

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

