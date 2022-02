Ingo Wieczorek (31) und seine Verlobte Annika haben einen großen Traum! Der ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer und seine Partnerin haben vor, ihr ganzes Leben miteinander zu teilen. Die Hochzeit der beiden soll noch in diesem Jahr stattfinden – und auch weitere Schritte in der Beziehung sind schon von langer Hand geplant. Der TV-Star und seine Liebste wünschen sich sehnlich ein Kind, und Annika versucht schon seit rund zwei Jahren, schwanger zu werden. Weil es einfach nicht klappt, wollen sich die beiden Hilfe in einer Kinderwunsch-Klinik suchen.

"Wenn das bis zur Hochzeit nicht so funktioniert, dann nehmen wir eine Kinderwunsch-Klinik in Anspruch", erzählte Annika jetzt im Gespräch mit RTL. Das Paar träumt vom Elternglück und möchte nichts unversucht lassen. "Ich möchte auf jeden Fall Papa werden – dass ich vielleicht einen kleinen Sohn habe, den ich heranwachsen sehen kann. Das würde mich stolz machen, wenn wir einen kleinen Knirps haben, der uns auf Trab hält, oder eine kleine Dame", stellte Ingo klar. Für den 31-Jährigen gebe es nichts Schöneres, als neues Leben zu schenken.

Schon im vergangenen Frühjahr hatten Ingo und Annika im Gespräch mit Promiflash betont, wie schwer es sie treffe, dass sich ihr Kinderwunsch einfach nicht erfüllt. "Für uns ist das alles sehr belastend. Wir haben richtig damit zu kämpfen", gab die Düsseldorferin zu. Aufgeben ist für das Duo aber nie infrage gekommen.

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator Annika und Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Paar

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator Ingo, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo und Annika im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de