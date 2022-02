Ist die beeindruckende Laufbahn des NFL-Superstars Tom Brady (44) vielleicht doch noch nicht vorbei? Am vergangenen Dienstag beendete der Quarterback nach 22 Jahren offiziell seine Karriere. Hinter ihm liegen über zwei Jahrzehnte voller Erfolge, Trophäen und Rekorde. Tom gilt als der beste NFL-Spieler aller Zeiten, mit ihm verliert die Football-Welt eine Legende. Doch jetzt gibt der 44-Jährige Hoffnung auf ein Comeback.

In der neuesten Folge des SiriusXM-Podcasts Let's Go! mit Tom Brady, Larry Fitzgerald und Jim Gray spricht das NFL-Urgestein über eine mögliche Rückkehr in die National Football League. "Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Ich denke nicht darüber nach, aber wie sagt man 'Sage niemals nie'", antwortet Tom auf den Hinweis des Co-Moderators, dass auch Stars wie Michael Jordan (58) oder Mike Tyson (55) ein Comeback feierten.

Dennoch gibt der Quarterback zu, dass er sich mit seiner Entscheidung sehr wohlfühle. "Ich weiß nicht, wie ich mich in sechs Monaten fühlen werde. Aber ich versuche, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, die ich im Moment treffen kann, und das habe ich letzte Woche getan", fährt er fort. Aber Tom wisse auch nicht, welche Herausforderungen das Leben für ihn bereithalte. "Ich habe gerne gespielt. Aber ich freue mich darauf, andere Dinge als das Spielen zu tun", beendet der 44-Jährige sein Statement.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Getty Images Tom Brady beim Super Bowl in Tampa im Februar 2021

ActionPress Tom Brady nach einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers

