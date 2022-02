Findet Laura Müller (21) wieder Gefallen an Instagram? Im Dezember des vergangenen Jahres verkündeten die Influencerin und ihr Gatte Michael Wendler (49), dass sie sich von der Social-Media-Plattform zurückziehen wollen, da diese ihnen nicht mehr zusage. Seither war die Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hauptsächlich auf OnlyFans zugange. Doch nun zeigte sich Laura plötzlich wieder aktiv auf Instagram und veröffentlichte eine Reihe von Stories.

In ihrer Instagram-Story verriet die 21-Jährige jetzt unter anderem, dass das Wetter in Florida jetzt wieder besser sei und sie sich darauf freue, wieder mit ihrem Liebsten zu grillen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Des Weiteren erzählte die Influencerin, dass sie ein Fotoalbum mit Bildern ihres Hundes Tiger bestücken wolle – und warb für eine positive Lebenseinstellung. Zudem ließ Laura es sich auch nicht nehmen, noch eine Produktwerbung in ihre Erzählungen einzubauen.

Zuletzt machte die Influencerin von sich reden, da sie auf OnlyFans eine Wunschliste voller Amazon-Artikel veröffentlichte – und sich erhoffte, dass ihre Anhänger ihr das ein oder andere Geschenk machen. Nach nur einem Tag war die Wunschliste der 21-Jährigen dann plötzlich leer.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Glaubt ihr, Laura wird in Zukunft wieder aktiver auf Instagram sein?



