Da bleibt einem der Mund offen stehen! Hailey Bieber (25) und ihr Mann Justin Bieber (27) sind seit 2018 offiziell zusammen und das Traumpaar schlechthin in Hollywood. Das Model und der Sänger sollen sogar darüber nachdenken, ihre kleine Familie zu vergrößern. Über ein Bieber-Baby würden sich die Fans sicherlich freuen. Im Moment gibt das Victoria's Secret-Model ihnen aber einen anderen Grund zur Freude...

Hailey zeigt sich auf ihrem neusten Instagram-Post in einem sexy Korsett, das tief blicken lässt und das Dekolleté der Beauty betont. Dazu kombinierte das Model eine dunkelblaue Mom Jeans, die locker auf ihren Hüften sitzt. Der Beitrag besteht aus vier Bildern und einem Video, in dem die 25-Jährige sinnlich vor einem Spiegel post. In der Beschreibung steht "cheers", was zu Deutsch so viel wie "Prost" bedeutet. Die Fans scheinen das Outfit zu mögen, denn das Bild hat bereits mehr als 1,8 Millionen Likes. Und es sieht so aus, als würde auch ihrem Mann der Anblick in dem sexy Outfit gefallen. Justin hinterließ einen Kommentar mit einem Herz unter dem Beitrag.

Zuletzt erregte Hailey in ihrem "Matrix"-Look Aufsehen. Auf dem Weg zu einem Meeting trug sie einen coolen schwarzen Lackledermantel zusammen mit einem strengen Dutt. Das Outfit erinnerte stark an die Filme der "Matrix"-Reihe. Das Model beweist immer wieder Stilbewusstsein und scheint eine Inspiration für die neusten Modetrends zu sein.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2022

MEGA Hailey Bieber im Januar 2022 in Beverly Hills

