Dieses Geschenk war offenbar nicht ganz durchdacht! Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser kämpfen die Teilnehmer gegen ihr Übergewicht. Satte sieben Wochen verbringen sie nun schon in dem Camp in Griechenland, um Sport zu treiben und auf ihre Ernährung zu achten. In der heutigen Folge bekamen die Kandidaten endlich von ihren Liebsten zu hören und teils herzerwärmende Briefe. Dilan hingegen erhielt ein Geschenk ganz anderer Art: Ihre Freundin schickte ihr Süßigkeiten in die Abnehmshow!

Ihre Geschenkboxen von zu Hause packte die 24-Jährige im Beisein ihrer Mitstreiter aus – und traute ihren Augen kaum, als sie das Paket ihrer besten Freundin öffnete. Darin waren ein Saft, Schokolade und andere Snacks enthalten. "Ich hab es noch erzählt: 'Pack nichts Essbares rein!' Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat", staunte Dilan selbst über das unpassende Präsent und ließ ihre Freundin im Interview wissen: "Das war keine gute Idee."

Tatsächlich gab die BWL-Studentin die erhaltenen Süßigkeiten ungeöffnet ab – und überreichte sie ihrem Trainer Ramin Abtin (49). Dieser freute sich über die nette Geste. "Das zeigt auch, dass wir einen sehr guten Draht zueinander haben und dass ich schon auch eine Vertrauensperson für sie bin", merkte der einstige Kickbox-Weltmeister an.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Dilan bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Dilan, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

Ramin Abtin bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

