Ihr Übergewicht hat Claudia in der Liebe heftig zu schaffen gemacht. Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser kämpft die 47-Jährige derzeit gegen ihre überschüssigen Pfunde. Im Abnehmcamp in Griechenland hat sie ihr Startgewicht von rund 133 Kilo nach fünf Wochen sogar schon auf 116,5 Kilo reduzieren können. In dieser Woche geht es jedoch nicht nur um Fitness, sondern im Training mit Gast-Coach Miriam Höller (34) auch um innere Balance. Dabei berichtete Claudia dann auch von ihrer Vergangenheit: Sie wurde schon mehrmals wegen ihres Gewichts verlassen – sogar von ihrem eigenen Ehemann!

In der aktuellen Folge sprach die Schweizerin ihre Wünsche und Ängste offen aus. Claudia wünscht sich eine Partnerschaft, aber sie glaubt, dass ihr Gewicht ihr dabei im Weg steht. "Vielleicht habe ich mich auch immer etwas versteckt. Dass ich gedacht habe, Männer stehen nicht auf dicke Frauen. Ich habe es auch erfahren", erzählte sie und schilderte das Erlebte: "Ich war verheiratet. Wir waren sieben Jahre in einer Beziehung, haben geheiratet und nach einem halben Jahr ist er ausgezogen, weil er gesagt hat, die Gefühle hätten sich verändert, weil ich zugenommen habe."

Eine ähnliche Situation habe sich auch in Claudias nächster Partnerschaft ergeben. "Dann habe ich später noch mal eine Beziehung gehabt, die hat viereinhalb Jahre gedauert und da war das dann auch wieder das Thema", erklärte die Kundenberaterin. In dieser Hinsicht sei sie ein gebranntes Kind.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Claudia bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Claudia bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Claudia, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

