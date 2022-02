Hat Kylie Jenner (24) sich etwa inspirieren lassen? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wurde im Februar zum zweiten Mal Mama. Nun verriet die Unternehmerin auch, wie ihr Sohn heißt: Wolf Webster. Die Brünette ist aber nicht die Erste, die ihrem Kind diesen Namen gegeben hat – auch das Model Tammy Hembrow (27) nannte ihren Sohn Wolf. Fans vermuten nun, dass Kylie Tammy nachgemacht hat!

Fans fiel auf, dass die Kids der beiden Beautys Namensvetter sind – und vermuteten, dass Kylie sich den Namen bei Tammy abgeguckt hat. "Der originale Wolf", "Kylie hat dir nachgemacht" oder: "Wir wissen, dass du den Namen zuerst hattest", schrieben User unter einen von Tammys Instagram-Beiträgen, auf dem sie gemeinsam mit Wolf posiert. Ob die frischgebackene Zweifachmutter Kylie sich wohl tatsächlich ein wenig inspirieren lassen hat?

Die beiden Promi-Damen waren früher gute Freundinnen – bis Tammy 2019 angeblich mit Kylies Ex-Partner Tyga (32) anbandelte. Daraufhin entfolgte die Influencerin ihr auf allen Kanälen und beendete die Freundschaft so mehr als deutlich.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow (r.) mit ihrem Sohn Wolf

RCF / MEGA Kylie Jenner im Juni 2021

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern

