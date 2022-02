Katharina Damm hat zuckersüße Neuigkeiten! Im vergangenen Jahr hat die Influencerin ihrem Partner Leo das Jawort gegeben. Damit ist die Liebesreise der beiden aber längst nicht abgeschlossen – ihre Fans haben bereits vermutet, dass die Babynews nicht lange auf sich warten lassen. Auf einem Neujahrsfoto zeigte sich die Dunkelhaarige mit einem kleinen Bäuchlein und schürte damit Schwangerschaftsgerüchte. Und tatsächlich: Katharina hat nun bestätigt, dass sie erstmals Mutter wird.

"Es ist schön, mit dir in unsere gemeinsame Zukunft zu gehen und unsere eigene Familie zu gründen", richtete sie das Wort auf Instagram an ihren Mann. In einem Video präsentiert die Beauty auch schon stolz einen ziemlich runden Babybauch, den sie liebevoll streichelt. Um aber noch einmal alles klar zu machen, schrieb sie in der Bildunterschrift: "Bald kommt ein Baby." Dahinter setzte sie noch ein Baby-Emoji und eine Babyflasche.

Auch ihr Liebster hat sich bereits zu Wort gemeldet und stolz verkündet, dass seine Partnerin in freudiger Erwartung ist. "Ab jetzt bin ich offiziell Vaterschafter beziehungsweise Vaterschaftsanwärter", witzelte Leo auf seinem Social-Media-Account. Dazu teilte er ein Foto, auf dem Katharina ihm mit rundem Bäuchlein gegenübersteht und die Eltern in spe herzlich lachen.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm während ihrer Schwangerschaft, Februar 2022

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Social-Media-Star

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und ihr Mann Leo

