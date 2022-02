Am Sonntag stand für alle Football-Fans das Highlight des Jahres an: der Super Bowl! Im eigenen Stadion holten sich die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals den Sieg. Neben den unzähligen Fans waren auch viele Promis vor Ort, um ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern – auch bekannte Gesichter aus Deutschland ließen sich das Event nicht entgehen. Oliver Pocher (43) hatte sich spontan ebenfalls Tickets für den Super Bowl besorgt. Dafür musste der Comedian allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen.

"Ich war beim WM-Finale in Maracanã. Das war natürlich noch emotionaler. Aber Sport-Party können die Amerikaner", zog Olli ein Resümee gegenüber Bild. Erst drei Tage vor dem Spiel hatte sich der 43-Jährige entschlossen, gemeinsam mit seinem Schwager nach Los Angeles zum Super Bowl zu fliegen. Für sein Ticket gab er offenbar einen mittleren vierstelligen Betrag aus.

Für einen ausgedehnten Urlaub in den Vereinigten Staaten ist aber anscheinend keine Zeit. Schon am Mittwoch geht es für Oliver wieder nach Hause. Doch den Familienvater scheint nun das Football-Fieber gepackt zu haben: Er plant schon seinen Super-Bowl-Besuch fürs kommende Jahr.

Getty Images Spieler der Los Angeles Rams nach ihrem Super-Bowl-Sieg

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Getty Images Oliver Pocher bei einer Filmpremiere in Köln im Jahr 2016

