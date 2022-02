Anne Wünsche (30) zeigt sich samt Babykugel von ihrer reizvollen Seite! Im Oktober verkündete die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zuckersüße News: Sie wird zum dritten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Partner Karim (33) erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind. Im Netz gibt die YouTube-Bekanntheit ihren Followern dazu täglich Updates. Jetzt teilte sie wieder einen Schnappschuss: Zum Valentinstag setzte Anne ihre Kugel in aufreizender Unterwäsche in Szene!

Via Instagram postete die werdende Mama zwei Schnappschüsse, auf denen sie sich verführerisch in einer schwarzen Reizwäsche präsentierte. Passend zum Valentinstag hielt Anne dazu eine rote Rose in ihrer Hand. Mit den heißen Aufnahmen wollte sie aber augenscheinlich nicht ihren Fans, sondern ihrem Liebsten einheizen. Denn zu den Fotos widmete sie Karim eine süße Liebeserklärung: "Ich kann es kaum in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe – auch wenn du mir manchmal die Nerven mit deiner Sturheit raubst." Mit ihren darauffolgenden Worten ließ sie jedoch durchblicken: Aus den beiden Turteltauben wäre fast nichts geworden.

"Erinnerst du dich noch an unser erstes Date? Wir beide waren uns eigentlich sicher: Das mit uns beiden wird nichts!" Dennoch habe es wenig später zwischen ihnen gefunkt. Nun erwarten sie ihr erstes Baby zusammen und Anne könnte mit Karim kaum glücklicher sein. "Ich möchte aktuell keinen Tag mehr ohne dich verbringen", schrieb die Bloggerin abschließend.

Anzeige

anne_wuensche / Instagram Collage: Die Influencerin Anne Wünsche im Februar 2022

Anzeige

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Anzeige

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de