Da hat sich wohl jemand verguckt! Liam Neeson (69) stand schon für etliche Hollywood-Streifen vor der Kamera, darunter "96 Hours" oder "Tatsächlich Liebe". Zuletzt drehte der gebürtige Nordire den Actionfilm "Blacklight" und reiste dafür ans Filmset nach Australien. Dort erwarteten ihn nicht nur Koalas und Kängurus – auch seine Gefühle gingen mit ihm durch: Liam verknallte sich beim Dreh in eine vergebene Frau!

In der TV-Show "Sunrise" sprach der Schauspieler über seine Zeit am Set. Dabei geriet er ziemlich ins Schwärmen für das Land und die Menschen in Down Under: "Ich habe unsere australische Crew geliebt, sie sind fantastische Arbeiter. Jede Abteilung war großartig." Doch offenbar hat es Liam besonders eine Person mächtig angetan! "Ich habe ein paar Kumpel gefunden. Ich habe mich verliebt, aber sie war schon vergeben", gab er plötzlich zu, doch wollte nicht mehr zu der unbekannten Frau verraten.

Liam wird in diesem Jahr 70 Jahre alt – doch ist in seinen actionreichen Filmen noch immer fit wie ein Turnschuh. Auf ewig kann das jedoch nicht so weitergehen, erklärte er kürzlich im Interview mit Sunday Today: "Ich denke, die Actionfilme werden sich dem Ende zuneigen – das müssen sie auch."

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2018

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

