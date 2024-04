Kino-Comeback: In diesem Remake spielt Pamela Anderson mit

Pamela Anderson (56) kehrt zurück auf die große Leinwand! Nach ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der Erfolgsserie Baywatch könnte nun ein großer Kinohit auf sie warten. Neben Liam Neeson (71) wird die Schauspielerin in der Neuverfilmung von "The Naked Gun" [auf Deutsch: "Die Nackte Kanone"] zu sehen sein. Das Remake soll laut Paramount Pictures im Juli 2025 in die Kinos kommen. Bei den Fans sorgt diese Ankündigung jedoch eher weniger für Begeisterung. "Das wird auf keinen Fall auch nur annähernd so gut wie das Original", ist sich ein Nutzer auf X sicher. Auch über die Besetzung zeigen sich die User verärgert. "Das kann nicht euer Ernst sein! Was hat sich das Castingteam dabei gedacht?", lautet ein weiterer Kommentar.

Die genauen Handlungen der Neuverfilmung sind noch streng unter Verschluss. Bekannt ist jedoch, dass Liam Neeson in die Rolle des Frank Drebin schlüpfen wird. In dem Original aus dem Jahr 1988 hatte der kanadische Schauspieler Leslie Nielsen die Hauptrolle des ungeschickten Polizisten verkörpert. Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll Pamela hingegen in die Fußstapfen von Priscilla Presley (78), der Ex-Frau von Elvis Presley (✝42), treten. Denn in dem neuen Film wird sie offenbar wie ihre Vorgängerin als "sexy und alberne" Geliebte zu sehen sein.

Momentan kursieren auch zahlreiche Gerüchte, dass "Baywatch" womöglich als neue Serie zurück auf die Bildschirme kehrt. Wird Pamela auch bei dieser Neuauflage zu sehen sein? Gegenüber TMZ plauderte ein Insider vor wenigen Wochen aus, dass die Ehefrau von Dan Hayhurst nicht an einer Rolle interessiert sei. Für Pamela stehe fest, dass ihre "Baywatch"-Tage der Vergangenheit angehören, so die interne Quelle.

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012

United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

Wie findet ihr es, dass Pamela in der Neuverfilmung von "The Naked Gun" zu sehen sein wird? Toll! Ich denke, der Film wird total witzig. Ich schließe mich den Fan-Meinungen an. Das wird niemals so gut wie das Original... Ergebnis anzeigen



