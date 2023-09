14 Jahre tot: Liam Neeson spricht noch mit verstorbener Frau

Er gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben! Liam Neeson (71) wurde mit seiner Darstellung des Oscar Schindler in dem Film "Schindlers Liste" zu einem gefeierten Star. Zahlreiche Auszeichnungen begleiten seitdem seine Karriere. Doch privat hatte der Schauspieler einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Seine Ehefrau Natasha Richardson (✝45) verstarb 2009 nach 15 gemeinsamen Jahren plötzlich an den Folgen eines Skiunfalls. Nun spricht Liam darüber, wie er 14 Jahre nach ihrem Tod damit umgeht!

Bei einem Gespräch mit dem TV-Moderator Conan O'Brien kommen die beiden auch auf Liams verstorbene Frau Natasha zu sprechen, wie Mirror berichtet. Dabei offenbart der Hollywoodstar, dass er noch immer mit seiner Frau spricht: "Wir reden noch immer jeden Tag, ich und Natasha." Liam ist seit ihrem Tod vor 14 Jahren single geblieben und spricht noch immer in der Gegenwart von seiner Frau, mit der er zwei Kinder hat.

Auch der älteste Sohn von Liam und Natasha verriet einmal, wie sehr der Tod seiner Mutter ihn als gerade mal Dreizehnjährigen aus der Bahn geworfen hatte: "Es war so plötzlich. Wenn es so unerwartet kommt und ein völlig verrückter Unfall ist, bringt es einen ganz schön durcheinander, ob man nun an das Schicksal glaubt oder nicht. Ich wünschte, ich könnte mich wie ein Erwachsener mit ihr unterhalten, mit zufälligen Fragen über die Branche oder Musik."

Getty Images Liam Neeson, "Star Wars"-Star

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler und Natasha Richardson, Schauspielerin

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

