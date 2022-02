Ihre Welten sind einfach zu verschieden! Auch 2022 lädt der charmante Gastgeber Roland Trettl (50) in dem TV-Format First Dates Hotel wieder einige Singles nach Kroatien ein und hofft, sie auf romantischen Blind Dates einander näherzubringen. Mit von der Partie waren in diesem Jahr auch Morena und Celina. Beide hofften zu Beginn darauf, in dem Liebeshotel ihren Traummann kennenzulernen. Doch es kam anders: Stattdessen fand Morena mehr Gefallen an Celina. Aus einer Beziehung wurde aber nichts – Morena verriet jetzt, warum!

Im Interview mit Promiflash offenbarte die 23-Jährige die Gründe, warum es zwischen den beiden nicht ernster werden konnte. "Zwischenmenschlich haben wir uns super verstanden, nur sind unsere Privatleben zu verschieden", schilderte die Verkäuferin. Während sie ständig neue Abenteuer suche, lasse es Celina lieber ruhig und entspannter angehen. Dennoch möchten sie auch in Zukunft im Kontakt miteinander bleiben.

Nach ihrem Date versuchen sie aktuell den Umschwung auf eine freundschaftliche Basis zu meistern. Morena verriet auch, wie Celina und sie das in Angriff nehmen: "Erst mal mit Distanz, sodass jeder wieder zu sich findet. Wenn wir uns jetzt sehen, ist es immer noch ziemlich verspielt, aber das ist auch okay so."

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Morena

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Celina

_morena_roder_ "First Dates Hotel"-Kandidatin im Juni 2020

