Mickie Krause (51) teilte einen intimen Moment mit Millionen von Menschen! Der Ballermann-Sänger ist seinen Fans eigentlich als absoluter Entertainer bekannt. Doch kürzlich machte er dann mit einem ernsten Thema auf sich aufmerksam: Der Mallorca-Star hat Blasenkrebs. Entdeckt wurde der Tumor während der Dreharbeiten zu Showtime of my Life – Stars gegen Krebs. Heute Abend lief die Sendung im TV – und so reagierte Mickie auf die schreckliche Diagnose.

Kurz nach Beginn von Mickies Vorsorgeuntersuchung vor laufenden Kameras äußerte der Arzt seinen Verdacht. "Das sieht ein bisschen wie Blumenkohl aus. Das kann etwas Harmloses sein, das kann ein Tumor sein", erklärte er dem "Eine Woche wach"-Interpreten. Der konnte es erst mal kaum fassen: "Ich bin grad ein bisschen angespannt. Das ist jetzt für mich eine komische Situation, ein Wechselbad der Gefühle." Moderator Guido Maria Kretschmer (56) erklärte zudem: "Das bricht mir ein bisschen das Herz!" Nach der Untersuchung wurde Mickie in die Berliner Charité gebracht, wo der Verdacht bestätigt wurde.

Auch die Fans zeigten sich von den emotionalen Momenten im TV total berührt. Via Twitter häuften sich innerhalb kürzester Zeit Dutzende Kommentare: "Was für eine bewegende und wichtige Sendung! Danke an alle, vor allem an Mickie Krause, dass er diesen schockierenden Moment mit uns geteilt hat!"

RTL / Markus Nass Die Männer bei "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Getty Images Mickie Krause beim RTL Sprendenmarathon in Hürth, November 2021

