Aus ihrem Gewicht macht Isabel Edvardsson (39) kein Geheimnis! Die Let's Dance-Profitänzerin nahm sich eine kleine Auszeit von der Tanz-Show. Der Grund: Die Beauty wurde im April vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mutter und war voll und ganz für ihren Nachwuchs da. Ihre Babypfunde wollte die Schwedin zwar nicht sofort wieder loswerden – doch für ihr großes "Let's Dance"-Comeback diesen Februar sollten sie dann doch purzeln: So viel hat Isabel abgenommen!

Im Interview mit RTL erzählte sie nun, dass sie während ihrer Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen hatte. "Die 20 nach der Geburt waren noch da und sind erst mal geblieben, ich hatte es noch weiter genossen diese Zeit", führte die 39-Jährige aus. Aber es gehöre zur Professionalität dazu, topfit für die Staffel zu werden. "Und es musste relativ schnell gehen. [...] Weihnachten war ich bei 80 Kilo und jetzt bin ich bei 66", betonte Isabel drei Tage vor Formatbeginn.

In rund sieben Wochen nahm die zweifache Mutter also 14 Kilo ab. Aber wie schafft Isabel das? Sie trainiert regelmäßig und schwer im Gym: "Mit Freihanteln und so", erzählte die TV-Bekanntheit weiter. Unter anderem stehen Squats und Deadlifts auf ihrem Trainingsplan.

Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Isabel Edvardsson, "Let's Dance"-Star

Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Night Of The Stars 2014"

