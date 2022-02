Julia Holz muss schon wieder eine Diagnose verkraften. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin gewann erst vor Kurzem ihren Kampf gegen den Krebs. Danach wurde sie nach ihrem Bauchdeckenwandbruch operiert und musste einige Zeit mit einer offenen Wunde am Bauch fertig werden. Seitdem geht es ihr wieder viel besser, doch nun folgte die nächste Mitteilung zu ihrer körperlichen Gesundheit: Julia leidet vermutlich an einem Lymphödem.

Dies teilte die YouTuberin ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. Denn in den letzten Wochen war sie vermehrt beim Arzt, die ihr nun bestätigten: "Tatsächlich habe ich auch ein Lymphödem, was ich vorher nicht wusste." Bei dieser Krankheit ist das Lymphgefäßsystem betroffen, was zu Schwellungen am Körper führt. Dies kann häufig infolge einer Bestrahlung, wie bei der Krebstherapie, auftreten. Doch ganz sicher ist die Diagnose für Julia offenbar noch nicht. "Ich möchte darüber noch nicht mehr erzählen, weil ich die Diagnose selber erst mal mit den Ärzten in Köln besprechen möchte", erklärte sie ihrer Community.

Dennoch muss die Influencerin nun gegen die Schwellungen ankämpfen. "Ich weiß, ich bekomme einen angepassten Stützstrumpf und Lymphdrainage", gab sie zu. Das weitere Vorgehen weiß Julia bislang jedoch noch nicht, doch sie zeigte sich hoffnungsvoll.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021 in Berlin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz in Berlin

