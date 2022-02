Sie sind albern und vor allem verliebt! Ant Anstead (42) und Renée Zellweger (52) sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Ab und an teilen sie niedliche Pärchen-Pics auf Social Media oder geben süße Interviews übereinander. So soll sich die Schauspielerin auch super mit dem Sohn des Moderators verstehen. Wie niedlich auch die beiden Turteltauben miteinander umgehen, bewiesen sie nun erneut: Hier sind Renée und Ant super-happy unterwegs!

Paparazzi erwischten das Paar nun auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty. Dabei trugen Renée und Ant witzige Partyhütchen und wirkten total glücklich. Ob das an der Veranstaltung liegt, die sie besuchten oder eher an der Liebe in der Luft? Liebevoll streichelte die Bridget Jones-Darstellerin nämlich das Kinn ihres Freundes – und auf einem anderen Foto schaute sie mega-aufgeregt.

Im Oktober 2021 präsentierte Ant erstmals einen ziemlich intimen Moment mit seiner Renée. Im Netz teilte er nämlich ein Knutsch-Bild mit seiner Liebsten. Auch darauf ist das Glück der beiden nicht zu übersehen. Denn während des Kusses grinsten sie breit.

Anzeige

MEGA Renée Zellweger und Ant Anstead, Februar 2022

Anzeige

MEGA Renée Zellweger im Februar 2022

Anzeige

MEGA Renée Zellweger im Februar 2022

Anzeige

Wie findet ihr die beiden als Paar? Einfach niedlich. Mir ist das zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de