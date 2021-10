Diese beiden schweben auf Wolke sieben! Ant Anstead (42) und Renée Zellweger (52) gehen nun schon seit einigen Monaten als Liebespaar durchs Leben. Seitdem können die zwei auch kaum die Finger voneinander lassen und zeigen das nur zu gern der ganzen Welt. Dass vor allem aber Ant total verrückt nach seiner Renée ist, machte der Schauspieler nun mit einem niedlichen Post deutlich!

Via Instagram veröffentlichte der 42-Jährige vor wenigen Tagen einen ziemlich seltenen Schnappschuss von sich und der Oscar-Preisträgerin. Total verliebt küsst sich das Pärchen auf der Aufnahme und strahlt dabei bis über beide Ohren. "New Orleans hat etwas ganz Besonderes an sich! Die nächtlichen Wanderungen, die überwältigende Geschichte, die dieser Nerd liebt [...]. All das wird noch besser, wenn man es mit einer zauberhaften Gesellschaft teilen kann...", schrieb der Moderator zu seinem Beitrag.

Doch nicht nur Ant scheint bei seiner Freundin angekommen zu sein – auch Renée fühlt sich bei ihrem neuen Partner ganz offensichtlich total geborgen. Wie ein Insider nämlich erst kürzlich ausgeplaudert hatte, ist das Paar wohl besonders verbunden miteinander. "Sie haben beide das Gefühl, endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben", hatte die Quelle gegenüber Us Weekly verraten.

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

