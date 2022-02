Passen Dustin Hoche und Isabelle Denise laut den Experten perfekt zusammen? Spätestens nach dem Auszug von Isas Konkurrentin Zaira Moskova kamen sich die beiden Singles in der Are You The One?-Villa endgültig näher. Um auch Gewissheit im Datingspiel zu bekommen, wurden die beiden von der Gruppe zu einem Date geschickt, um anschließend in die Match Box zu gelangen. Dort erwartete Dustin und Isabelle dann die große Überraschung!

Total angespannt traten die beiden Turteltauben vor den Bildschirm – wenige Sekunden später kam das "No Match"-Symbol zum Vorschein. Große Ernüchterung folgte. "Wie krass ist das denn?", konnte Isabelle es im Anschluss immer noch nicht fassen. Es sei ein unfassbar "ekliges Gefühl", wenn man so sicher war, ein Perfect Match zu sein, die Match Box dann allerdings ein ganz anderes Ergebnis hervorbringe.

Dustin fehlten im ersten Moment sogar komplett die Worte. Seinen Frust ertränkte der Student wenig später in der Villa mit viel Alkohol. Ganz zum Ärger seiner Liebsten – immerhin wollten Isabelle und er die letzte Nacht vorm großen Finale gemeinsam im Boom-Boom-Room verbringen. "Warum betrinkst du dich immer so hart?", zeigte sich die Beauty vollkommen genervt. Das geplante Schäferstündchen fiel aufgrund von Dustins Pegel daraufhin erst mal ins Wasser.

