Isabelle Denise und Dustin Hoche können kaum noch die Finger voneinander lassen! In der aktuellen Are You The One?-Folge fanden die Singles mit Zaira Moskova und Marius Bravo das erste Perfect Match – spätestens nach dem Auszug der Beauty scheint auch in Dustins Kopf wieder Klarheit zu herrschen: Er will Isa! Wenig später fallen die beiden in einer wilden Knutsch-Action auch schon über einander her. Dabei war es in den vergangenen Tagen noch ein Auf und Ab – wie hat sich das so schnell geändert?

"Dustin hat direkt das Gespräch zu mir gesucht und mir erklärt, dass ich nicht seine zweite Wahl bin", erzählte Isabelle gegenüber Promiflash. Er habe ihr nach Zairas Auszug nicht nur ein gutes Gefühl gegeben, die beiden schliefen auch zum ersten Mal nebeneinander ein: "Wir sind sehr schnell sehr vertraut miteinander gewesen." Das hätte für den Studenten aber auch ganz anders laufen können. "Wenn Dustin sich weiterhin nicht hätte entscheiden können, dann hätte ich wahrscheinlich einen Haken an die Sache gemacht", stellte Isabelle klar.

Dustin ist mit der aktuellen Situation wohl mehr als zufrieden: "Das Verhältnis zu Isabelle hat sich intensiviert." Ohnehin habe er sich nun auch nicht länger im Weg stehen wollen: "Weil ich schon nach ein paar Tagen wusste, dass zwischen mir und Isabelle eine Spannung herrscht." Und was sagt Zaira zu den Kuschelszenen? "Für mich war immer klar, dass die zwei sich bespringen wie die Karnickel, sobald ich nicht mehr im Raum bin", plauderte die Schönheit aus. Sie könne nur nicht nachvollziehen, wieso Dustin nicht von Anfang an zu Isabelle gestanden hat – das hätte ihrer Meinung nach Einiges leichter machen können.

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

Instagram / dustinho95_ Dustin Hoche, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Zaira, "Are You the One?"-Kandidatin

