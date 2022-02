Das gab es noch nie! Seit über 20 Jahren wird die Quizsendung Wer wird Millionär? zur Primetime ausgestrahlt. Über 1.500 Folgen der Kultsendung gibt es bereits – und sie alle haben eines gemeinsam: den Moderator Günther Jauch (65). Ohne ihn wäre die Rateshow nicht dieselbe. Mit seinen Sprüchen und Witzen verleiht er der Sendung Charakter. Doch jetzt zeigte sich der Moderator erstmals enttäuscht von seinem Studiopublikum.

Am Montagabend versuchte Julia Eckert ihr Glück bei der RTL-Quizsendung. Bei 32.000 Euro geriet die Kandidatin ins Stocken. Die Frage "Voll integriert oder teilintegriert – diese Frage stellt sich dem Kunden beim Kauf …? A: eines Kamins, B: einer Steckdosenleiste, C: eines Wohnmobils oder D: eines Schulranzens" war für die Hamburgerin alleine nicht zu beantworten. Darum entschied sie sich für den Publikumsjoker. Das Ergebnis: wenig hilfreich. 45 Prozent tippten auf A, 33 Prozent auf B und 22 Prozent auf C. Somit war Julia nicht schlauer als vorher. Nachdem der 50:50-Joker zusätzlich zum Einsatz kam und die beiden Antworten mit den meisten Stimmen eliminierte, drehte sich der Quizmaster zum Publikum um und schimpfte mit gespielter Empörung: "Was ist denn hier los? Ihr Pennbacken!"

So sehr hatte sich das Publikum bisher selten geirrt. Schlussendlich entschied sich Julia schließlich richtig für Antwort: C. Am Ende ging die Hamburgerin mit stolzen 125.000 Euro in der Tasche nach Hause. Und das, obwohl sie zuvor zwei Joker auf einmal ziehen musste.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Julia Eckert bei Wer wird Millinär?, 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

