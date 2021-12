Dass er es endlich zu Wer wird Millionär? schafft, grenzt fast an ein Wunder. Thomas Müller – nicht zu verwechseln mit dem deutschen Profifußballer – hat es im Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?" auf den Stuhl geschafft. Doch der Sport-und-Latein-Lehrer verblüffte Moderator Günther Jauch (65) nicht nur mit seinem Wissen, sondern vor allem mit seiner Durchhaltekraft: Der Kandidat bewarb sich nämlich 21 Jahre lang für die Quizshow!

Dieses Geständnis macht Jauch richtig fassungslos, weshalb er nochmals nachhakt: "Und es hat nie hingehauen?" Nein – zumindest bis jetzt. Thomas hat auch eine Vermutung, warum es so lange nicht klappt: "Seit Anfang 2000 habe ich es versucht. Ich bin dann auch zweimal angerufen wurden [...], aber dann hat wahrscheinlich der Name abgeschreckt." Der Quizmaster denkt allerdings nicht, dass der prominente Namensvetter des Mellingers schuld an seiner langen Wartezeit hat. Weil er aber dennoch so fasziniert davon ist, startet er kurzerhand eine kleine Umfrage unter den anderen potenziellen Kandidaten.

Er fragt sie, wie lange sie gebraucht haben, um es auf den Zockerstuhl zu schaffen – keiner von ihnen kommt auch nur annähernd an die Versuchsanzahl des 46-jährigen Pädagogen ran. Bei den meisten klappt es sogar direkt beim ersten Mal. Ein ziemlich geknickter Thomas fragt daraufhin Jauch: "Was habe ich da falsch gemacht, Herr Jauch? Dabei habe ich mir das immer gewünscht, dass ich mal hier gegenüber von Ihnen sitzen darf." Dieser Traum geht jetzt nach langen 21 Jahren auch endlich in Erfüllung.

TV NOW Günther Jauch, Mai 2020

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

