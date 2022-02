Dennis Schick (33) möchte nie wieder übergewichtig sein! Der ehemalige Traumfrau gesucht-Kandidat sagte im vergangenen Jahr den Kilos den Kampf an. Mithilfe einer Magenbypass-OP und eines straffen Sportprogramms schaffte er es, über 90 Kilo zu verlieren. Momentan versucht der Medienberater, noch etwas abzunehmen oder sein Gewicht mindestens zu halten. Er hat sogar große Angst davor, dass die Zahl auf der Waage eines Tages wieder höher ist. "In der letzten Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viele Albträume, dass ich wieder zunehme. Das ist wirklich echt so ein Psycho-Ding", verriet der Kölner im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de