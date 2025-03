Neues Standbein: TV-Star Dennis Schick macht Stand-up-Comedy

Dennis Schick (36) ist den meisten Zuschauern wohl aus seiner Teilnahme an dem RTLZWEI-Format "Traumfrau gesucht" bekannt. Viele Jahre suchte der Kult-Kandidat dort nach der ganz großen Liebe. Danach versuchte er, als Schlagersänger Fuß zu fassen. Jetzt begibt sich Dennis in ganz neue berufliche Gefilde, wie er auf Instagram bekannt gibt: "Mein erstes Solo-Programm geht auf Tour!" Das Reality-Urgestein möchte jetzt als Stand-up-Comedian groß herauskommen.

Von Juni bis Oktober dieses Jahres tritt er in sechs Comedy-Klubs in ganz Deutschland auf. "'Aber Hauptsache Schick!' – ich kann es kaum erwarten, mit euch zu lachen, zu feiern und gemeinsam unvergessliche Abende zu erleben!", erklärt er vorfreudig in seinem Post. Einige kleine Kostproben hat Dennis in Form von kurzen Clips auf seinem Social-Media-Profil schon gegeben. Wer sehen möchte, wie er sich bei einer gesamten Show schlägt, kann schon ab elf Euro Karten für sein Programm ergattern.

Während sich Dennis beruflich noch ausprobiert, hat er privat sein Glück bereits gefunden. In über 70 Episoden hat der Kölner bei "Traumfrau gesucht" vor laufenden Kameras nach der großen Liebe Ausschau gehalten. Die fand er 2022 in Liliana Dominguez, kurz nachdem er auf die Sonneninsel Mallorca auswanderte. Mittlerweile sind Dennis und Liliana verheiratet und wohnen zusammen in Dennis' Heimatstadt Köln.

Instagram / dennisschick Dennis Schick, Oktober 2024

Instagram / lii_liiam Reality-TV-Star Dennis Schick mit seiner Freundin Liliana

