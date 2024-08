Dennis Schick und Liliana haben sich das Jawort gegeben

Dennis Schick (36) ist den Bund der Ehe eingegangen! In einem fliederfarbenen Anzug betrat der "Traumfrau gesucht"-Kultkandidat am heutigen Freitagmorgen das Kölner Rathaus, in dem er seine Verlobte Liliana Dominguez zur Frau nehmen wollte. Die Argentinierin trug ein weißes Brautkleid mit tiefem Ausschnitt und einen pompösen Hut mit Federn. Dann war es endlich so weit: Im engen Familien- und Freundeskreis fand die standesamtliche Trauung statt. "Das war der schönste Moment unseres Lebens", freute sich das frisch verheiratete Paar wenig später im RTL-Interview.

Kennengelernt haben sich Dennis und Liliana vor rund zwei Jahren auf Mallorca. Kurz zuvor wanderte der TV-Star auf die Baleareninsel aus. Als sie sich trafen, sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Vor etwa einem halben Jahr ging es für die Turteltauben wieder zurück nach Deutschland – zurück in Dennis' Heimat Köln. "Sie hat eine sehr warmherzige Art, das liebe ich. Und sie ist ja auch ein absolut 'lecker Mädsche'", schwärmte der 36-Jährige in einem früheren RTL-Interview.

Bevor er seine Liliana traf, hat er in der TV-Sendung "Traumfrau gesucht" gleich mehrfach versucht, seine große Liebe zu finden. Deswegen mauserte sich Dennis zu einem echten Kultkandidaten des Dating-Formats. Nach einer gescheiterten Ehe und mehreren Anläufen von neuen Beziehungen scheint er bei seiner Liliana nun aber endlich angekommen zu sein.

Instagram / dennisschick Dennis Schick und seine Frau Liliana im August 2024

Instagram / dennisschick Dennis Schick (r.) mit seiner Freundin Liliana im Januar 2023 v

