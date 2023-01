"Leben zusammen": Das ist Dennis Schicks neue Partnerin!

Dennis Schick (34) ist wieder vom Markt! Der Traumfrau gesucht-Star sorgte mit seinem Liebesleben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Im Mai 2022 war er zuletzt mit einer brünetten Schönheit namens Sandra zusammen, doch das Glück hielt nicht lange an. Bereits wenige Monate später war zwischen den beiden Schluss. Mittlerweile ist Dennis wieder vergeben. Doch wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Im Interview mit RTL stellte der 34-Jährige jetzt seine neue Partnerin vor. Seine neue Freundin heißt Liliana Dominguez, kommt aus Argentinien und arbeitet als Visagistin auf Mallorca. Auf der Urlaubsinsel lernte die 29-Jährige Dennis im vergangenen Jahr kennen. Offenbar scheint es zwischen den beiden auch ziemlich ernst zu sein. "Wir hatten einen sehr schönen Spätsommer gehabt und Herbst und Winter – und mittlerweile leben wir auch zusammen und planen so unsere Zukunft", plauderte der PR-Manager aus.

Doch warum ist Dennis mit seiner Liliana eigentlich so glücklich? "Sie hat eine sehr warmherzige Art, das liebe ich. Und sie ist ja auch ein absolut 'lecker Mädsche'", schwärmte er. Die Beauty scheint die Beziehung mit ihm ebenfalls sehr zu genießen. "Es ist immer schön, Zeit mit ihm zu verbringen", gab sie im Interview preis.

Instagram / dennisschick Dennis Schick (r.) mit seiner Freundin Liliana im Januar 2023 v

Instagram / dennisschick Reality-TV-Star Dennis Schick (r.) mit seiner Freundin Liliana

Instagram / lii_liiam Dennis Schick (r.) und seine neue Freundin Liliana

