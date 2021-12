In Sachen Liebe will es bei ihm einfach nicht rund laufen! Erst seit Oktober 2021 ist Traumfrau gesucht-Kultkandidat Dennis Schick (33) von seiner Ex-Frau Patricia Mandrella geschieden. Kurze Zeit später gab er bekannt, dass er wieder vergeben ist. Doch mit seiner neuen Freundin Julia Rosenkranz hält das Liebesglück auch nicht: Gegenüber Promiflash verrät Dennis nun, dass die Bloggerin und er schon wieder getrennte Wege gehen!

"Ich bin Single, und das ist auch gut so! Ja, es stimmt, die Beziehung mit Julia ist zu Ende. Wir hatten eine schöne Zeit in Paris sowie schöne Wochen in Köln", plauderte er gegenüber Promiflash aus. Dennis habe einfach gemerkt, dass die Influencerin nicht seine Traumfrau ist. "Ich konzentriere mich nun wieder voll auf mich, auf meinen Sport, auf anstehende Projekte", erzählte er weiter.

Noch vor wenigen Wochen klang das allerdings ganz anders. Im Promiflash-Interview schwärmte Dennis nämlich in den höchsten Tönen von seiner Julia. "Ich schätze an ihr ihre Intelligenz, ihren Ehrgeiz sowie ihre liebevolle Art", verriet er. Auch die Bloggerin sei da noch ganz verzückt von ihrem Liebsten gewesen.

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer

Anzeige

Privatmaterial Dennis Schick und seine Freundin Julia

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick im November 2021 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de