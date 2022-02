Robert Pattinson (35) schwelgt in Erinnerungen. In "Harry Potter und der Feuerkelch" feierte der gebürtige Brite bereits mit 18 Jahren sein Schauspieldebüt. Dank seiner Rollen in der erfolgreichen Twillight-Saga oder Filmen wie "Tenet" und "Remember me" gilt Robert heute als Weltstar und Topverdiener im Schauspielbusiness. Finanziell lief es jedoch nicht immer so rund: In einem Interview verriet Robert nun, warum seine Rolle in "Twillight" damals wie gerufen kam.

"Ich habe viel Zeit damit verbracht, von dem 'Harry Potter'-Geld zu leben", erzählte Robert in einem Interview mit dem GQ-Magazin und fuhr fort, dass er nach dieser Rolle zunächst andere Karrierepläne für sich bereithielt. "Zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, ich würde Musik machen wollen", verriet der Edward-Cullen-Darsteller und berichtete, dass sein erstes Schauspielgehalt deshalb vor allem für seine angehende Musiker-Laufbahn draufging. "Mir ging im Grund das Geld aus und ich bin definitiv in die falsche Richtung gegangen", offenbarte der 35-Jährige – weshalb ihm erst seine Hauptrolle in der erfolgreichen "Twillight"-Saga wieder finanziell auf die Beine half.

Wie sich der einstige Vampir in eine Fledermaus verwandelt, können sich Fans des Schauspielers schon bald auf der ganz großen Kinoleinwand ansehen. Bereits Anfang März wird Robert dabei in die Rolle von Batman schlüpfen und sich wohl von seiner bisher düstersten Seite zeigen.

Getty Images Taylor Lautner, Kristen Stewart und Robert Pattinson, "Twilight"-Darsteller

Everett Collection Inc. / action press Robert Pattinson als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch"

Getty Images Robert Pattinson beim New York Film Festival in NYC im Oktober 2018

