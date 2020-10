Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren! Ex-Twilight-Schnuckel Robert Pattinson (34) schlüpft nach Christian Bale (46) und Ben Affleck (48) in die Rolle von Batman. Aufgrund von Produktionsverzögerungen soll der Film nun aber nicht am 30. September 2021, sondern erst am 4. März 2022 in die Kinos kommen. Nun gibt es aber einen Appetit-Happen für alle, denen das Warten schwerfällt: Es sind erste Bilder vom Set veröffentlicht worden!

Am Mittwoch wurden Szenen in der St. George's Hall in Liverpool gedreht – wie Daily Mail berichtet, wurde eine Beerdigungsszene nachgestellt. Und Paparazzibilder zeigen Robert in der Rolle des dunklen Ritters – allerdings nicht in seiner Verkleidung, sondern als Bruce Wayne, der sich hinter Batman verbirgt: Auf den Schnappschüssen sieht man den 34-Jährigen in einem schwarzen Anzug und einem dunklen Wollmantel während ihm seine schwarzen Haare ins Gesicht hängen. Man erhascht aber nicht nur einen Blick auf Robert als Batman, sondern auch auf Zoë Kravitz (31) als Catwoman. Sie punktet mit einem aufregenden Lederlook – bestehend aus Stiefeln, Mantel und Hut.

An den Moment, als sie die Zusage für die Rolle bekommen hatte, erinnerte sich Zoë nun in einem Interview zurück. "Normalerweise freuen sich darüber nur noch die Eltern, der Agent, die Freunde und man selbst darüber – das war's. Aber als die Pressemitteilung rauskam, erhielt ich mehr Anrufe und Textnachrichten als zu meinem Geburtstag oder zu meiner Hochzeit", erzählte sie Variety.

Mirrorpix / MEGA Robert Pattinson in Liverpool, Oktober 2020

Mirrorpix / MEGA Robert Pattinson am Set von "Batman", Oktober 2020

Mirrorpix / MEGA Zoë Kravitz und John Turturro am "Batman"-Set in Liverpool

