Wenn er zur Fashion Show ruft, dann sind alle da! Von 11.-16. Februar findet die diesjährige Fashion Week in New York statt. Dabei tummeln sich Stars und Sternchen in der Front Row der Modenschauen, um sich die neusten Ideen der Designer anzusehen. Aber nicht nur die Liste der Zuschauer kann sich sehen lassen – auch die Models, die über den Catwalk flanieren, gehören zur A-Riege: Für die Show von Michael Kors liefen gleich mehrere Topmodels, darunter Irina Shayk (36), Bella Hadid (25) und ihre Schwester Gigi Hadid (26) über den Laufsteg!

Um seine neuste Herbst/Winter Kollektion vorzustellen, holte sich Designer Michael Kors die Unterstützung von Irina, Bella und Gigi. Während Irina einen silbernen Trenchcoat in Metallic-Optik trug, schritten die beiden Schwestern in schwarzen Kleidern über den Laufsteg. Bella zeigte sich in einem hochgeschlossenem Kleid mit Glitzerapplikationen. Raffinierte Cut-Outs an der Seite und ein hoher Beinschlitz sorgten dabei für die Extraportion Sex-Appeal. Der durfte auch bei Gigi nicht fehlen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester handelte es sich bei dem Outfit der 26-Jährigen allerdings um ein asymmetrisch geschnittenes Kleid.

Aber nicht nur die drei führten die aktuellen Modetrends vor: Auch Model Emily Ratajkowski (30) war mit von der Partie und schritt in einem figurbetonten Dress mit XXL-Kragen in Leoprint ebenfalls für den Designer über den Laufsteg. Da hat sich das Modelabel wirklich prominente Unterstützung dazu geholt.

Anzeige

Getty Images Irina Shayk bei der "Nightmare Alley"-Premiere

Anzeige

Getty Images Gigi und Bella Hadid im Februar 2020 in Paris

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de